Plantenspuit en plakjes kaas voor verhitte sledehonden

Het is nog donker als zaterdag om 07.00 uur het eerste team aan de start verschijnt. Vanwege de verwachte hoge temperaturen, is de start met twee uur vervroegd. Veldhovenaar Stefan Donker is voorzitter van de organiserende Sledehonden Sportclub Nederland. Met een wagen met daarvoor acht honden behoort hij tot de vroege starters op het 4,7 kilometer lange parcours door de bossen aan de Hoogeloonsedijk. De deelnemers op de step en lopers met een hond staan later in de ochtend op het programma. ,,Voor hen hadden we een lange en een korte cross. Zij lopen nu allemaal de korte cross van 2,6 kilometer.”

De deelnemers komen uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Donker: ,,Een aantal van hen is hier ter voorbereiding op het Europees Kampioenschap dat over twee weken in het Duitse Leipa plaatsvindt.” Zoals Bianca Koole uit Zoelen die deelneemt in de categorie bikejöring. In april werd ze in Frankrijk wereldkampioen in de categorie 50-60 jaar met haar greyster Epic. ,,Richting het wedstrijdseizoen train ik drie keer met de hond en nog vier keer apart op de mountainbike. Trainen doe ik het liefst, dat is relaxter met de hond. Een wedstrijd is spannender en geeft meer risico.” De wereldkampioen zet in Veldhoven de snelste tijd neer. Vanwege de hoge temperatuur koelt ze met een soort plantenspuit de liezen en oksels van haar hond.

Ergste dorst lessen

Bij de finish staan dierenartsen Femke Broeren en Willem van Doesum. Vandaag zijn ze extra alert op de honden als ze over de finish komen. Broeren: ,,We letten op hoe ze staan, ademhalen en uit hun ogen kijken.” Ondertussen controleren Sandra van Loon en een medevrijwilligster het chipnummer van een poolhond die net finisht. ,,Dat controleren we om vast te stellen dat de deelnemer beide dagen met dezelfde hond deelneemt.” In een bak met water kunnen de dieren hier de ergste dorst alvast lessen. Degenen die dat gewend zijn, springen er zelfs even in.

Quote Vooral de bloopers zijn leuk Pauline Zwaan, Deelneemster

Niet alleen voor de viervoeters is het parcours een stevige uitdaging. Met rood aangelopen hoofd komt Pauline Zwaan met haar Europese sledehond Hugo over de finish. Op haar helm staat een camera. ,,Ik film mijn wedstrijden om die later terug te kijken. Vooral de bloopers zijn leuk zoals wanneer Hugo onderweg ineens een verrassend paadje inschiet en ik in de struiken beland.”

Plakje jonge kaas

In de stake out, het terrein waar alle deelnemers met hun dieren staan, voelt Corné Visser met zijn vinger tussen de tenen van een van zijn Alaska Malamute’s of de temperatuur niet te hoog is. De inwoner van Gorinchem is met partner Marloes Hoornaar en vijf honden voor de vijfde keer in Veldhoven. Hij is net terug van zijn ronde op een kar. ,,Bij hoge temperaturen hebben deze honden vanwege hun dikke vacht meer last van de warmte. Toen ik om 9.33 uur startte, was het 13,5 graden. Dat is al op het randje.” Daarom is hij halverwege het parcours even gestopt. De honden vinden dat maar niets. ,,Ze willen heel graag werken. Na de finish is het eerste wat ik doe de honden belonen met een plak jonge kaas. Dat krijgen ze alleen na een training en na een wedstrijd.”

Volledig scherm Vanwege het warme weer zijn de routes aangepast en beginnen de wedstrijden vroeger. © DCI Media