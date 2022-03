Prentenboek ZAP-vriendjes moet Veldhovense jeugd bewustmaken van zwerfafval

Boem, boem, boemboem. Een enthousiaste slagwerker maakt donderdag met een grijze container, drumstok, bezem en handveger een aanstekelijk ritme. In een gemeenschappelijke ruimte van basisschool De Brembocht klapt een grote groep kinderen mee op het ritme.

ZAP’per

Even later neemt Harrie Welp het woord. Hij is oud-leerkracht van de school, maar nu is hij ZAP’per. Gekleed in een geel hesje legt hij de jeugd uit dat hij een zwerfafvalpakker is. Intussen verspreidt Marjon van Schalkwijk enkele lege blikjes tussen de kinderen.

,,Een blikje. Lekker wat er in zit, maar als je het op hebt, gooien veel mensen het lege blikje weg. Het duurt misschien wel honderd jaar voordat het echt weg is”, vertelt Welp. Met een grijpstok pakt hij de lege blikjes op en doet ze in een plastic zak. ,,Dit doen we met 180 mensen in Veldhoven.” Op zijn vraag wie van de kinderen wel eens wat opruimt, gaan tientallen handen de lucht in.

Welp is voorzitter van de Stichting GoClean Veldhoven die het initiatief nam tot het uitbrengen van het prentenboek. Marjon van Schalkwijk, secretaris van de stichting, bedacht het verhaal en Miranda Vries van DoekieKunst maakte de illustraties. Het prentenboek maakt kinderen bewust van de problemen rondom zwerfaval. Burgemeester Marcel Delhez en wethouder Vivianne van Wieren waren namens de gemeente aanwezig. Een jarige leerling kreeg uit handen van de burgemeester het eerste exemplaar overhandigd.

Geel hesje

Nadat de burgemeester een stukje uit het boek heeft voorgelezen, krijgen hij, de wethouder en een groepje kinderen een geel hesje aan. Voor ieder is er een grijpstok en een plastic zak. Daarmee gewapend gaan ze in de omgeving van de school aan de Messenmaker op zoek naar zwerfvuil.

,,Moet je een mandarijnenschil ook meenemen?”, vraagt één van de kinderen. ,,Ja”, antwoordt Welp, ,,want schillen van sinaasappels en mandarijnen vergaan pas na twee jaar.” Reno (10) tuurt in een struik vol stekels. Even later steekt hij de grijpstok erin en vist er een leeg bierflesje uit. Hup, in de zak. ,,En ik heb ook al een papiertje van een lolly gevonden.”

Sigarettenpeuk

Cathy (12) probeert met de grijpstok een sigarettenpeuk op te pakken. ,,Met school rapen we elk jaar een keer zwerfvuil”, zegt ze terwijl de peuk in de zak verdwijnt. Welp heeft nog een tip voor als de kinderen een volgende keer weer op pad gaan. ,,Let vooral op de stoepranden. Daar gooien mensen vaak een peuk neer als ze uit de auto stappen.”

De komende dagen worden zo’n 1800 boekjes over alle Veldhovense basisscholen verspreid, samen met een aanbiedingsbrief en een link naar een informatief filmpje op YouTube.