Prinsenpak kan eindelijk de kist in na afsluiting expositie Veldhoven 100

VELDHOVEN - Een van de opvallende stukken op de expositie over 100 jaar gemeente Veldhoven was de outfit van Veldhovens eerste prinses carnaval, Esther Wouters. Zij was zondag als een van de bruikleengevers aanwezig bij de afsluiting van de expositie in museum ’t Oude Slot.

De expositie Stad van dorpen – 100 jaar Veldhoven was vanaf 25 september 2021 te zien in het museum. ,,Door corona viel het bezoek wat tegen, maar we hebben wel veel positieve reacties gehad”, meldt directeur Hans Sonnemans desgevraagd. De tentoonstelling met verhalen, foto’s en historische voorwerpen werd zondag feestelijk afgesloten in het bijzijn van onder meer een aantal mensen die spullen in bruikleen gaven.

Quote De tentoon­stel­ling heb ik nog niet gezien, vandaag pak ik de laatste kans Harm Tiersma, hoofdman Sint Lambertusgilde Meerveldhoven

Zo’n 90 procent van wat op de tentoonstelling te zien was, is geleverd door Erfgoedhuis Veldhoven. Harm Tiersma is hoofdman en tamboer van het Sint Lambertusgilde Meerveldhoven. Van het gilde was maandenlang een kast met zilverwerk te zien. ,,De tentoonstelling heb ik nog niet gezien, vandaag pak ik de laatste kans.”

Schoondochter eerste burgemeester Van Hooff

Een bijzonder woord van welkom was er voor Corry van Hooff, schoondochter van Veldhovens eerste burgemeester A.J. van Hooff. De Westerhovense is al voor de vijfde keer op de expositie en vindt het geweldig. ,,Ik ben opgegroeid in de Kruisstraat in Veldhoven en heb genoten van de oude foto’s.” Ze gaf een foto van haar schoonvader in bruikleen. ,,De foto gaat nu terug naar mijn kleinkinderen.”

Het prinsenpak van Esther Wouters krijgt een andere bestemming. ,,Ik ben van plan om thuis een kist te maken waarin ik mijn kostuum en alle herinneringen ga bewaren.”

Plaquette bij tijdcapsule

In het kader van 100 jaar gemeente Veldhoven is op 24 september 2021 een tijdscapsule begraven bij het museum. Beeldend kunstenaar Jan Dams presenteerde het prototype van een plaquette die op de locatie van de capsule komt. ,,De plaquette moet opgaan in de omgeving. Daarom staan er boomblaadjes op. Naast het logo van Veldhoven100 is de plaquette ook voorzien van de jaartallen 1921 en 2021.” Zodra het prototype in brons is uitgevoerd, wordt deze geplaatst.

Documentaire over Veldhovense historie

De Veldhovense Monique Fuchs en Niek Pennings uit Haarsteeg maakten samen de professionele documentaire Eén Stad. Vier gezichten, over het jubilerende Veldhoven. De bijna twee uur durende film heeft in De Schalm gedraaid en is nu uit op dvd. Hans van de Looij, nog heel even wethouder van kunst en cultuur, kreeg zondag het eerste exemplaar overhandigd. Fuchs: ,,Vanaf maandag is de dvd verkrijgbaar voor 9,95 euro bij het museum, Bruna, Primera en café In d’n Olie-fant.” Momenteel werkt het duo aan een tiendelige serie over Veldhoven die Omroep Brabant vanaf september gaat uitzenden.

Maandag 23 mei wordt de tentoonstelling afgebroken om plaats te maken voor die van schilder/tekenaar Ruud Spil, waarin de koe centraal staat.