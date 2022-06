Proef helpt nieuwe Brabanders snel aan vaste baan bij VDL of DAF: ‘Het is echt geen hogere wiskunde’

Statushouders kunnen na een training van een maand met een vaste baan aan de slag bij bedrijven als VDL en DAF. ,,Het is echt geen hogere wiskunde”, stelt directeur Frank Damen van United Work, een stichting die in Turkije meer dan 8.000 Syrische vluchtelingen aan een duurzame baan heeft geholpen. ,,We kijken: waar zit het bedrijfsleven om te springen, en enkel voor die banen leiden we mensen op. Op die manier heb je veruit de beste kans van slagen.”