Professor Grutjes legt kinderen uit wat gezond eten is, dankzij Debby van Osch uit Veldhoven

Inmiddels is Het geheime dagboek van professor Grutjes en het supersoepjesmysterie een feit. Hoewel de docent van Osch tot schrijven aanzette, was dochter Indy (10) de eigenlijke aanleiding.

Van Osch: ,,Toen ze zes maanden oud was, had ze een opgezet buikje. De kinderarts schreef medicijnen voor die hielpen. Maar ik merkte ook, toen we bij andere artsen en diëtisten kwamen, dat er niet werd gegraven naar wat er aan de hand was. Dus ben ik jarenlang zelf op zoek gegaan, tot ik zelfs de opleiding ben gaan doen tot kindervoedingscoach. Daar is dus meer uitgekomen dan gepland.”