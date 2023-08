Hidden Garden is op nieuwe plek uitge­groeid tot succesfes­ti­val: ‘Een uit de hand gelopen hobby’

EINDHOVEN - Wat zeven jaar geleden begon als een spraakmakend feestje in de tuin van café Berlage op de Kleine Berg, is inmiddels een begrip in het Eindhovense zomerfestivallandschap: Hidden Garden ontving zaterdag zo’n 6000 bezoekers op de groene weiden langs de Karpendonkse Plas. Het festival met techno, deephouse, techhouse en progressive heeft woelige jaren achter de rug, maar lijkt een blijvertje te zijn.