Samsung plukt vruchten (2,4 miljard dollar) van ‘vrijgevigheid’ aan ASML in 2012

Met podcast PS­V-trai­ner Peter Bosz ziet genoeg verbeter­pun­ten: ‘Iedere wedstrijd word ik weer wat wijzer’

PSV-trainer Peter Bosz wilde het na het bereiken van de play-offs in de Champions League nog niet te veel over tegenstander Rangers FC hebben. ,,Daar heb ik zin in, maar daar gaan we ons pas druk over maken als het zover is. Eerst wacht nu Vitesse, in de eredivisie”, zei de coach van de Eindhovenaren na de zege van 3-1 op Sturm Graz in de derde voorronde tegen Veronica. PSV had de eerste ontmoeting al met 4-1 gewonnen.