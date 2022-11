Sasha Chumachenko pakt zilver op WK dammen: ‘Ik wil minimaal één keer wereldkampioen worden’

VELDHOVEN - Sasha Chumachenko (13) heeft een doel. Ze wil wereldkampioen dammen worden. Afgelopen weekend was de Veldhovense er dichtbij. In Antalya behaalde ze zilver op het WK jeugddammen rapid in de categorie pupillen.

De geboren Oekraïense kwam tien jaar geleden met haar ouders naar Veldhoven waar haar vader een baan kreeg bij ASML. Ze is vijf als ze kennismaakt met dammen. ,,Later ontdekte ik ook schaken. Van beide sporten heb ik de regels geleerd en ik vond dammen leuker. Je moet daarbij heel ver vooruitdenken en alle stenen zijn even belangrijk.”

Sinds zes jaar is de tweedejaars aan het Eindhovense Huygens Lyceum lid van Brainsport Eindhoven. Vanaf haar negende speelt ze er competitie. ,,Meestal heb ik een volwassene als tegenstander. Inmiddels is dat normaal voor mij.”

Met de beste drie van het Nederlands kampioenschap Jeugddammen vertrok ze op vrijdag 28 oktober met Jong Oranje naar het Turkse Antalya. ,,Op school weten ze wat ik doe. Ze verlenen medewerking.” Met dertig speelsters uit de hele wereld streed ze er vanaf 30 oktober om de titels in de categorieën regulier, rapid en blizt. Ze had zich terdege voorbereid met haar trainers Alexander Baliakin en Ester van Muijen. ,,Van mogelijke tegenstanders heb ik de openingen geanalyseerd en gekeken waar ze eventueel de fout zijn ingegaan.” In elke categorie werden negen ronden gespeeld. ,,Na elke ronde is er een loting voor de volgende ronde tussen de deelnemers met een gelijk aantal punten.”

Ingemaakt

In het reguliere toernooi eindigt de denksportster als zesde. Haar langste partij duurde maar liefst 4,45 uur. Maar de zwaarste was die tegen de latere wereldkampioen uit Letland. ,,Zij was ook al Europees kampioen. Maar bij het onderdeel rapid heb ik ze ingemaakt”, smult de Veldhovense nog na. De negen ronden van dit onderdeel werden zaterdag in één dag gespeeld. De deelnemers hebben elk vijftien minuten voor de partij met slechts vijf seconden bedenktijd per zet. ,,Bij dat onderdeel zat ik meteen in een flow. Van de negen partijen won ik er zes, speelde er twee gelijk en verloor er een.”

Daarmee kwam ze één puntje te kort voor de wereldtitel. ,,Ik zag in mijn verliespartij iets over het hoofd, waardoor mijn kans verkeken was.” Afgelopen zondag werd het onderdeel blitz afgewerkt. Daarin eindigde Sasha op de achtste plek.

Na deelnames aan eerdere wereldkampioenschappen in Turkije en Polen is deze tweede plaats haar beste resultaat tot nu toe. Maar de ambitie om de beste van de wereld te worden, blijft overeind. ,,Mijn doel is om minimaal één keer wereldkampioen te worden. Het liefst zo snel mogelijk. Maar nu focus ik mij eerst op school want ik heb nog veel in te halen.”