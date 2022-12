Seniorweb Veldhoven start met digitaal café

Eerst verjaar­dags­taart voor zijn vader eten, dan ‘thuis’ optreden voor Rutger de Bekker

VELDHOVEN - Acteur en componist Rutger de Bekker speelt vrijdag opnieuw een thuiswedstrijd in Theater De Schalm. In 2018 stond hij er nog op het podium in de musical Expeditie Eiland, nu speelt hij de vader in De regels van Floor.

28 december