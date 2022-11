Slimme snufjes voor mensen met dementie; ‘uitvinder’ Rens Brankaert vertelt erover in Veldhoven

VELDHOVEN - Een kompas dat iemand met dementie met één pijl naar huis wijst. Of een gepersonaliseerd muziekkussen: je drukt erop en hoort een fijn muziekje of bericht. Uitvindingen uit de koker van Rens Brankaert, die daarover donderdag komt vertellen in Bibliotheek Veldhoven.

Brankaert ontwerpt zogenoemde warme technologie voor bijzondere doelgroepen.

,,Volgens gegevens van het CBS en de GGD stevenen we in 2040 af op een verdriedubbeling van mensen met de ziekte dementie”, zegt ouderenadviseur Carolien van der Heijden van Swove. De problematiek van deze forse toename wordt nog eens versterkt door een dalende trend in het aantal mantelzorgers.

‘Hoe minder handjes, hoe meer technologie’

Iemand met dementie heeft nu gemiddeld vijf mantelzorgers. Door de vergrijzing slinkt dit netwerk de komende jaren naar zo’n drie mantelzorgers. ,,Hoe minder handjes, hoe meer de inzet van technologie nodig wordt’’, stelt Van der Heijden.

Rens Brankaert is lector en onderzoeker bij Fontys en TU/e. Al vanaf zijn afstuderen houdt Brankaert zich bezig met de combinatie van technologie en dementie en hij is gepromoveerd op dit onderwerp.

Quote Leven aan de jaren toevoegen in plaats van alleen maar jaren aan het leven Carolien van der Heijden , Swove

,,Hij vertaalt innovatieve ideeën naar toepasbare producten die mensen met de ziekte dementie in de thuisomgeving kunnen inzetten. Het gaat om passende technologie die niet ingewikkeld is, maar wel toegankelijk. Dan spreken we over warme technologie. Rens wil daarmee leven aan de jaren toevoegen in plaats van alleen maar jaren aan het leven”, legt Van der Heijden uit.

Tijdens de bijeenkomst laat Brankaert verschillende voorbeelden van zijn producten zien die weer kwaliteit van leven brengen voor de doelgroep. Technologie die wel moet aansluiten bij de persoonlijke voorkeur van de betrokkene, vindt hij.

Jeugdherinneringen en een lach

Zoals het muziekkussen dat inmiddels al te koop is. Het kussen is voorzien van vlakken, waarop gedrukt kan worden om de persoonlijke muzieksmaak en spraakbestanden te beluisteren. Via een platform waaraan het kussen gekoppeld is, kunnen familieleden zorgen voor op de persoon afgestemde geluidsfragmenten. Dat brengt weer jeugdherinneringen boven en zorgt voor een lach.

Ook stond Brankaert mede aan de wieg van het Welthuis-Kompas. Ingebouwde technologie laat de gebruiker één pijl zien die naar huis wijst als deze de weg kwijt is.

De bijeenkomst van Swove donderdag 1 december is na aanmelding gratis te bezoeken, en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur. Aanmelden kan via bibliotheekveldhoven.nl. Er is na afloop ruimte om vragen te stellen.