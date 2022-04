Staalkunstenaar Frank Vincent uit Veldhoven: ‘Ik hoor weleens dat mijn kunst een link heeft met Escher’

VELDHOVEN - Frank Vincent (59) startte in 2001 als staalkunstenaar. Pas een half jaar geleden trad hij met zijn werk naar buiten en sleepte vrijwel direct een award in de wacht.

De Veldhovenaar is blij met de gewonnen Jakunst Art Award. Een aantal maanden geleden toonde hij op Art Eindhoven in het Klokgebouw in Eindhoven zijn werk voor het eerst aan het grote publiek. Aan de reacties merkte hij dat zijn werk een succes is. ,,Er liepen ook scouts rond en die meldden mij aan voor een Jakunst Art Award.” Op basis van publieksstemmen zijn onder de veertig genomineerden twee awards uitgereikt. Een daarvan ging naar de trotse Veldhovenaar. ,,Het is toch een soort erkenning. Ik heb lang gewacht om naar buiten te treden en een half jaar later win ik al een award. Dan heb ik het toch goed gedaan.”

De wereld van staal ken geen geheimen meer voor Vincent. Vijftien jaar werkte hij voor een bedrijf dat van roestvast staal biertanks maakt voor de brouwerijwereld. Het volgen van diverse cursussen maakte hem een allround vakman. ,,Ik ben altijd ontzettend leergierig geweest en wilde overal het naadje van de kous weten.” Gaandeweg komt hij tot de ontdekking dat hij bij het bedrijf zijn creativiteit niet ten volle kan benutten. ,,Dat is wel een must voor mij. Er moet een moeilijkheidsgraad in zitten, ik wil me steeds weer uitdagen.”

Passie

In 2001 begint hij aan huis als staalkunstenaar. Steeds vaker weet de consument hem te vinden voor zijn tafels, deurgrepen en brievenbussen in roestvast staal. Maar het maken van kunst is zijn passie. ,,Ik ben een perfectionist. Met roestvast staal kun je niet sjoemelen. Het is altijd mijn specialiteit geweest. Ik hoor wel eens dat mijn kunst een link heeft met Escher.”

Al snel gebruikt hij ook andere materialen zoals koper, cortenstaal, messing en aluminium. Hij kan zijn verhaal kwijt in zijn creaties. Een sprekend voorbeeld daarvan is zijn evenbeeld dat boven de poort bij zijn huis op het slappe koord balanceert. Het werk refereert aan een periode in zijn leven waarin hij kampt met depressiviteit door een verwaarloosde burn-out. ,,Het wekelijks oppassen op een kleinkind hield me toen in balans.” Achter de poort is zichtbaar hoe het evenbeeld van zijn kleinkind ervoor zorgt dat zelfs een krachtige storm hem niet deert.

Groei

Vorig jaar had hij voldoende eigen werk gecreëerd om zijn galerie aan huis in te richten. Hij is zich bewust van zijn groei gedurende de afgelopen twintig jaar. ,,Steeds ontstaat er iets nieuws en groters.” Momenteel legt hij de laatste hand aan een enorme neushoorn. De mastodont in cortenstaal weegt 180 kilo. Het is een aandachtstrekker die tijdens openingstijden voor zijn galerie komt te staan.

De kunstenaar houdt open dagen in de weekends van 16 en 31 april. In het tussenliggende weekend is hij een van de deelnemers aan de Open Atelierroute in Veldhoven. De Jakunst Art Award heeft hem geen windeieren gelegd. ,,Er was een geldprijs aan verbonden en ik ben uitgenodigd om over een half jaar te exposeren op de European Art Fair in de Westergasfabriek in Amsterdam.”