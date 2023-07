Stevige buien met een enkele keer onweer in Veldhoven vandaag

Column Branden op Rhodos en zwarte gaten waarin tijd niet meer bestaat

Het was een surrealistische foto van het vuur op Rhodos: op de voorgrond lagen toeristen op strandbedjes te luieren terwijl achter hen rookpluimen opstegen. Symbolisch voor deze tijd, dacht ik ietwat somber. Gewoon doorgaan met consumeren terwijl de wereld in brand staat. Al wil ik die mensen ook niet al te hard veroordelen. Wie weet bijvoorbeeld wat ik zelf in dergelijke situatie had gedaan.