Stroomstoring Veldhoven voorbij, City Sport Veldhoven tot 13.30 uur dicht

Voorzitter Omloop der Kempen Henry van den Biggelaar stopt; ‘Ik probeer iets minder een control freak te zijn, maar het loslaten is een proces’

VELDHOVEN - Toen Henry van den Biggelaar twee jaar geleden terugkwam als voorzitter van de Omloop der Kempen, was hij er al duidelijk over: hij zou stoppen op zijn 65ste. Na de volgende omloop is het zover. Wie zijn opvolger wordt, houdt hij nog even geheim. Helemaal stopt de Veldhovenaar niet, hij blijft verantwoordelijk voor parcours en beveiliging. ,,Maar als iemand het over wil nemen mag dat.”

5 april