Toekomstige islamstichting vat vlam in Veldhoven

Oostelijk deel Kempenbaan Veldhoven op de schop

VELDHOVEN - Nadat eerder het westelijk deel van de Kempenbaan in Veldhoven grondig op de schop is gegaan, is het nu de beurt aan de Kempenbaan-Oost. Ook het aangrenzende deel van de Eindhovense Karel de Grotelaan wordt aangepakt.

5 juli