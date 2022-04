Ton Weekers als formateur aan de slag in Veldhoven

Veldho­venaar Tony van Rooij (1934 - 2022) had een passie voor muziek én voor toneel

VELDHOVEN - Harmonie Sub Umbra en Marvilde Toneel speelden een belangrijke rol in het leven van Tony van Rooij (87). Afgelopen woensdag overleed de Meerveldhovenaar die erelid was van beide verenigingen.

21 maart