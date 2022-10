Topman ASML: ‘China-sancties hebben geen invloed op export chipmachines’

Oude bekende is de nieuwe eigenaar voor café Manhattan: ‘Ik heb hier lief en leed gedeeld’

VELDHOVEN - Koen Smeets is de nieuwe eigenaar van het Veldhovense café Manhattan. Hoewel, nieuw? De Veldhovenaar werkt er al jaren en was eerder al mede-eigenaar. Daarmee is hij voor de gasten van het café dat bekend staat om de après-skiavonden een bekend gezicht.

10 oktober