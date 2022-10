Topman ASML krijgt zelfs boze brieven van klanten: ‘Waar blijven onze chipmachines?’

Veldhovens brandweer­pak duikt op aan Oekraïense oorlogs­front: ’Mooi om te horen dat ze gebruikt worden’

VELDHOVEN - Verslaggever Olaf Koens keek maandag even vreemd op toen hij in het Oost-Oekraïense Izjoem een brandweerman tegenkwam in een pak van de Veldhovense brandweer.

26 september