Twee verdachten opgepakt voor diefstal van partij sneakers met waarde van 200.000 euro in Veldhoven

Verkie­zings­pro­gram­ma's Veldhoven­se partijen: gemene delers, nuancever­schil­len en soms een uitgespro­ken mening

VELDHOVEN - Een kerk die wordt omgebouwd tot gemeenschapshuis, een heuse stadsboulevard in het centrum en een burgemeester en wethouders die regelmatig spreekuur houden in de wijken. Zomaar een greep uit de verkiezingsprogramma's van de zeven partijen die in Veldhoven meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

11 maart