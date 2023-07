Uit dit bouwjaar komen de meeste auto's in Veldhoven

met video ED presen­teert PS­V-pod­cast ‘Heet van De Herdgang’: ‘Je kunt nog dieper op dingen ingaan’

EINDHOVEN - Nieuws, analyses, smakelijke anekdotes over de roemruchte historie van de club; het komt allemaal voorbij in een nieuwe podcast die het Eindhovens Dagblad vrijdagmiddag introduceert. De naam is ‘Heet van De Herdgang’, een must voor PSV-supporters en voetballiefhebbers.