Uitbreidingsplan ASML roept nog steeds vragen op bij omwonenden

Basis­school De Brembocht bestaat 50 jaar; ‘De ouders zorgden destijds voor de verhuizing’

VELDHOVEN - Jan van Zon ging in 1972 op vakantie met een doos vol boeken om een keuze te maken voor lesmethoden. Het was een van zijn eerste taken als hoofd van de gloednieuwe basisschool De Brembocht in de in aanbouw zijnde Veldhovense wijk het Look.

22 juni