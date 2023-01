Veel vertraging rond Eindhoven na meerdere ongelukken: files op A67 richting Veldhoven en A2 naar Valkenswaard

Er gebeurde twee ongelukken. De vrachtwagen schaarde bij Veldhoven. De A67 was daarom dicht en dat levert nog steeds vertraging op tussen Eindhoven en de Belgische grens, aldus ANWB.

Het andere ongeluk, tussen meerdere voertuigen, bij het knooppunt De Hogt zorgt voor vertraging op de A2 richting het oosten, aldus Rijkswaterstaat en ANWB. Er staat file tussen Valkenswaard en De Hogt en de linkerrijbaan is dicht.

De verbindingsweg tussen de A2 en A67 was ook dicht maar is weer open. Dat komt omdat vrachtwagens moeite hebben met de helling daar. Inmiddels is de weg flink gestrooid.