Veldhoven drie weken in teken gezondheid

VELDHOVEN - Veldhoven staat binnenkort in het teken van gezondheid in het kader van het project Veldhoven Gezond. Zo’n 160 organisaties doen mee aan dit project van Cordaad Welzijn en de gemeente Veldhoven, van gezondheidscentra tot loopbaancoaches.

Tussen 4 en 24 april zijn er diverse activiteiten in het kader van gezondheid, zoals gezondheidsmetingen. Ook is er op 23 april een grote fitdag voor 55-plussers in sporthal Den Ekkerman. Om de gezondheidsmaand af te sluiten is er op 24 april van 11 tot 16 uur een nieuw evenement: Veldhovens Healthy Fest.

Roy Frederiks van Cordaad vertelt dat het idee voor Veldhoven Gezond eigenlijk al een paar jaar geleden ontstond. ,,Er wordt veel gedaan op het gebied van gezondheid, alleen veel organisaties weten dat niet van elkaar en voor inwoners is niet altijd duidelijk wat ze waar kunnen vinden. Voorheen was er geen budget, maar nu is er dat wel vanuit het Nationale Preventieakkoord. Het hoeven geen nieuwe dingen te zijn, het gaat vooral om het bundelen en zichtbaar maken. In deze drie weken brengen we dat breed onder de aandacht, met als doel om mensen ook daarna in beweging te houden. Veldhovens Healthy Fest is eigenlijk een samenvatting van het hele project.”

Vijf thema’s

Veldhoven Gezond is ingericht rondom vijf thema’s: ontspanning, beweging, ontmoeting, voeding, preventie. Frederiks: ,,Thema’s die in coronatijd alleen maar belangrijker zijn geworden. Heel veel bedrijven hebben een link met gezondheid.” Collega Denice van Amstel: ,,Iedereen doet het op zijn eigen manier. Zo geeft een bloemist mensen een bloem om aan iemand weg te geven, is er voetreflex en zijn er workshops boeddhisme.”

Er zijn vier pleinen: een gezondheidsplein, ontspanningsplein, sportplein en ontmoetingsplein. Op het gezondheidsplein is informatie over gezondheid te vinden, op het sportplein zijn verschillende sportworkshops, op het ontspanningsplein is er onder meer yoga, lezen en muziek en op het ontmoetingsplein zijn onder meer optredens en springkussens voor de kinderen. Ook is daar een gratis picknick waarvoor winkeliers gezonde producten beschikbaar stellen. Frederiks: ,,Bij een gezonde picknick horen natuurlijk geen croissantjes. Maar soms was het wel even zoeken. Kies je voor verse jus of water bijvoorbeeld.” Van Amstel: ,,We hebben er de schijf van vijf even bij gepakt.”

Meer informatie over Veldhoven Gezond en Veldhovens Healthy Fest is te vinden op veldhovengezond.nl. Wie mee wil doen aan de picknick op het Meiveld kan zich hier ook aanmelden.