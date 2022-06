Veldhoven experimenteert met inspraak in Zonderwijk

De Omgevingswet moet de regels voor ruimtelijke projecten bundelen en vereenvoudigen. Het gaat dan onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, ruimtelijke ordening en natuur. De invoering van de wet is al een aantal keren uitgesteld, maar zou nu per 1 januari 2023 alsnog van kracht moeten worden. Gemeenten zijn al langer bezig de invoering voor te bereiden.

Als onderdeel van die invoering stelde de Veldhovense gemeenteraad in februari van dit jaar al de zogenoemde omgevingsvisie vast. Uit die visie volgt een omgevingsplan, als vervanger van het bestemmingsplan. Zo'n omgevingsplan is veel ‘breder’ dan het huidige bestemmingsplan, omdat er ook regels in zijn opgenomen die nu nog in bijvoorbeeld een monumentenverordening of APV zitten.

Veldhoven start nu met een tijdelijk omgevingsplan, dat stapsgewijs wordt omgevormd tot een definitief plan voor de hele gemeente. De gemeente heeft ervoor gekozen om in Zonderwijk met zo'n plan te beginnen. Een belangrijk onderdeel daarin is de betrokkenheid van de inwoners. Want de Omgevingswet schrijft namelijk voor dat verantwoord moet worden hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden betrokken worden bij de totstandkoming van het omgevingsplan.

Balans vinden

Hóe die inspraak er in de praktijk uit moet zien, kunnen gemeenten zelf bepalen. Veldhoven wil daar nu in Zonderwijk ervaring mee opdoen. Daarbij is het volgens de gemeente de kunst om een balans te vinden tussen de belangen van de betrokkenen/belanghebbenden en de algemene belangen. Want, zo stelt de gemeente, ‘participatie betekent immers niet dat invulling gegeven kan worden aan ieders wensen’.

Johan Couwenberg, wijkambassadeur van Zonderwijk, liet de politiek vorige maand al weten dat de al gestarte proef op onderdelen beter kan. Zo zijn uitnodigingen om aan het proces deel te nemen, volgens hem niet altijd bij de juiste personen terechtgekomen. Tegelijkertijd gaf hij de Veldhovense partijen ook verschillende aandachtspunten mee voor ‘zijn’ Zonderwijk.

Geen sociale woningbouw meer

Volgens Couwenberg moet er - gezien de samenstelling van de wijk - geen sociale woningbouw meer bijkomen. In plaats daarvan moeten volgens hem alle beschikbare bouwlocaties worden ingezet voor duurdere woningen. Ook moet er volgens hem aandacht zijn voor de fietsverbinding tussen oost en west en zou op de Saturnus richting Sondervick eenrichtingsverkeer moeten worden ingevoerd.

Dinsdagavond spreekt de gemeenteraad opnieuw over het plan.