Veldhoven: nog geen witte rook vanuit gemeentehuis

Prinsen, lijsttrekker van verkiezingswinnaar Hart voor Veldhoven (HvV), heeft de afgelopen weken gesproken met vertegenwoordigers van de zes andere partijen die in de Veldhovense raad gekozen zijn. ,,Voor onszelf hebben we al wel een beeld met wie we graag verder willen, maar daarvoor moeten we nog wel weer een keer met die mensen in gesprek.”