Veldhoven stelt grens aan veelklagers: ‘Onevenredig groot beslag op onze organisatie’

PSV contrac­teert middenvel­der Gilbert voor twee jaar, na imponeren­de stage

PSV heeft de 18-jarige middenvelder Dantaye (Dante) Gilbert voor twee jaar vastgelegd. Vorige week was hij al medisch gekeurd en was zijn komst al via meerdere media te lezen. Hij is afkomstig uit Trinidad en Tobago en kon voor een beperkte transfersom vastgelegd worden. Gilbert is jeugdinternational van het land en speelde bij San Juan Jabloteh.