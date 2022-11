Veldhovens laboratorium PAMM moet boos vertrokken microbiologen duizenden euro’s salaris nabetalen

900 cobra's in huis in Veldhoven gevonden, drie aanhoudin­gen bij ‘levensge­vaar­lij­ke situatie’

VELDHOVEN - Zo'n 900 cobra's (zwaar illegaal vuurwerk) zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gevonden in een huis aan de Kerkweg in Veldhoven. De politie heeft drie mannen van 21 jaar aangehouden.

7 november