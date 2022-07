Veldhovens taekwondo-talent: ‘Eén voet op de mat, dan gaat de knop om en is het rammen!’

De twaalfjarige Niëlle Vroegh vertegenwoordigt Nederland op het wereldkampioenschap taekwondo in de categorie Cadetten. Op 28 juli maakt het Veldhovense talent in Bulgarije haar debuut.

Met haar lange blonde haren, beugelbekje, innemende glimlach en lief stemmetje verschilt ze in niets van het doorsnee tienermeisje. Totdat ze één voet op de taekwondomat zet. ,,Dan gaat de knop om en is het rammen.”

Het sporttalent begint op vijfjarige leeftijd met taekwondo bij het Veldhovense KoryoSports. Een jaar later vecht ze al haar eerste wedstrijd. Sindsdien wint ze prijs na prijs in de Koreaanse verdedigingssport. De leerling aan het Sint-Joriscollege in Eindhoven zit nu midden in de voorbereiding op het wereldkampioenschap taekwondo. ,,Dat zou eigenlijk in Zuid-Korea zijn maar is vanwege corona verplaatst naar Bulgarije. Ik zou graag nog een keer naar Zuid-Korea gaan om er te vechten en de cultuur te leren kennen.”

Quote Vooral traplopen om mijn beenspie­ren te trainen. Ik ben wel eens 84 keer op en af de trap gegaan Niëlle Vroegh

Enkele jaren geleden maakte ze wekelijks zo’n tien trainingsuren, dat is inmiddels opgevoerd naar 24. De afgelopen twee weken is dat nog eens opgeschaald naar twee keer per dag, inclusief de weekenden. ,,Dankzij de afsluiting van het schooljaar was dat goed in te passen.” Daarnaast doet ze ook thuis nog oefeningen. ,,Vooral traplopen om mijn beenspieren te trainen. Ik ben wel eens 84 keer op en af de trap gegaan.” En om haar armspieren te trainen plant ze er af en toe ook nog een bokstraining tussendoor.

Mag maar zelden snoepen

Inmiddels is ze in het bezit van de zwarte band eerste dan. Ze doet alles voor haar sport en laat er ook veel voor. ,,Het is voor mij lastig om met vriendinnen af te spreken en ik mag maar zelden snoepen. En ik hou heel erg van eten, vooral lasagne en pizza. Op het WK moet ik tussen 47 en 51 kilo wegen. Ik ben nu nog iets te zwaar, dus de komende weken moet er nog een kilo vanaf.”

Vorig jaar startte ze als eerstejaars cadet (12 tot en met 14 jaar) in internationale toernooien. Met haar één meter lange haar is ze er inmiddels een bekende verschijning. ,,Net als mijn broer gedaan heeft, wil ik een keer mijn haar doneren om een kindje blij te maken dat geen haar heeft. Tot dan maak ik voor de wedstrijd een lage knot waar mijn helm overheen past.”

Houdt niet van verliezen

Om een deelnameticket voor het WK te bemachtigen, moest ze op internationaal niveau tenminste drie keer een podiumplaats behalen. Niëlle behaalde een veelvoud aan eremetaal. Ze houdt dan ook niet van verliezen. ,,Bij verlies ben ik altijd boos op mezelf. Ik kijk altijd de opname terug. Als ik verloren heb zeg ik: de volgende keer win ik.”

Anthony Wijnhoven is haar trainer bij KoryoSports dat al tientallen jaren sporters aan de Nederlandse selectie levert. ,,Het is een zeldzame prestatie om als net twaalfjarige deel te nemen aan een WK. Meestal is dit weggelegd voor laatstejaars (14 jaar) sporters. Maar Niëlle heeft een topsportinstelling. In Nederland, België en Duitsland kent ze in haar categorie geen gelijke. Ze zit nu al behoorlijk hoog in de wereldtop.” De jonge taekwondoatlete heeft dan ook een duidelijke doelstelling. ,,Ik wil de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles halen. Dan ben ik net oud genoeg om mee te mogen doen.”

Maar eerst wacht het wereldkampioenschap in Sofia. Als jongste van dertig taekwondotoppers is de Veldhovense van plan om tenminste een medaille mee naar huis te nemen.