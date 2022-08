Veldhovense bedevaart naar Werbeek op losse schroeven: ‘Als de bus wegvalt, is de ziel er wel zo’n beetje uit’

Na twee coronajaren zonder bedevaart proberen de organisatoren van de bedevaart naar Werbeek de draad weer op te pakken. Op 27 augustus kunnen belangstellenden weer per bus naar de kapel in Werbeek bij Retie afreizen, niet ver over de Belgische grens. ,,Maar de belangstelling valt tot nu toe helaas tegen”, constateert Jacq. Bijnen (82), een van de organisatoren. ,,De vraag is nu: hoe krijgen we de mensen die voorheen vaker of soms wel eens mee gingen, opnieuw de bus in?”

,,Maar voor een man of tien kunnen we die bus natuurlijk niet laten rijden”, vult Jo Waarma (70) aan. ,,Je zou dan aan een kleiner busje kunnen denken, maar met zo’n klein gezelschap is het niet echt een bedevaart meer.” ,,Als de bus wegvalt, is de ziel er wel zo’n beetje uit”, vindt ook Bijnen.

In Veldhoven gaat de traditie terug tot omstreeks 1670, toen er volgens Bijnen in de St. Caeciliaparochie van (nu) Veldhoven-dorp een pastoor werd benoemd die in Retie was geboren. Door een bezoek aan de kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Sneeuw in Werbeek zouden de deelnemers aan de bedetocht kunnen ontkomen aan de pest, de zeer besmettelijke ziekte die in die tijd ook in de Kempen rondwaarde.

Veldhoven en Eersel samen naar Werbeek

Overigens haakten de Veldhovense bedevaartgangers met hun initiatief aan bij de bedevaart die al zo’n tien jaar eerder vanuit Eersel was opgestart. Inwoners van Veldhoven en Eersel trokken eeuwenlang samen naar Werbeek, tot de Veldhovenaren zich in 1904 afsplitste, zo blijkt uit de historie van de bedevaart die in 2016 door Bijnen in een boekje werd vastgelegd.

,,Het gekke is dat de belangstelling vanuit Eersel vandaag de dag veel groter is dan vanuit Veldhoven”, weet Frans Mennen, die de tocht voor de fietsende deelnemers organiseert. ,,Kennelijk is daar toch een grotere groep belangstellenden.”

Volgens Bijnen is dat deels te verklaren door de kleine parochie van waaruit het Veldhovense initiatief is ontstaan. ,,De traditie is ontstaan vanuit Veldhoven-dorp, dan ligt het voor iemand uit bijvoorbeeld Oerle of Zeelst minder voor de hand om daarbij aan te sluiten. Terwijl het nu al jarenlang een initiatief voor en door héél Veldhoven is.”

Mee met opa of oma

Vooral de jeugd laat het afweten. Jo Waarma: ,,Soms gaan er wel eens kinderen mee, met opa of oma. Maar die houden het dan na één keer weer voor gezien. Kennelijk spreekt het niet meer aan. En dat is jammer, want het is echt een leuke dag.”

Op 17 augustus hakt de organisatie de knoop door of de bus dit jaar weer gaat rijden. Belangstellenden dienen zich vóór 15 augustus aan te melden via secretariaat@christuskoning.nl of via 040-2532231.