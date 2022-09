Veldhovense Cultuurprijs voor Elise van Agthoven

De nu 15-jarige Elise begon op haar zesde met pianolessen bij muziekschool Art4u in Veldhoven. Al snel belandde ze in de talentklas, waarna de Veldhovense op 15-jarige leeftijd cum laude slaagde voor het examen van de muziekschool, dat in het Muziekgebouw Eindhoven plaatsvond. Onlangs is ze toegelaten tot het Fontys Conservatorium in Tilburg.

De jury van de Veldhovense Cultuurprijs is lyrisch over het pianospel van de jonge winnares. ’Haar spel is te typeren als meeslepend en expressief’, valt te lezen in het juryrapport. ’Met haar persoonlijke benadering van de muziek neemt zij de luisteraar mee in haar eigen, boeiende klankwereld; ingetogen, gracieus of sprankelend en temperamentvol.’

’Melodische lijnen weet zij altijd smaakvol vorm te geven waardoor het lijkt alsof zij de piano laat zingen', zo vervolgt de jury in haar rapport. ‘Haar uitstekende techniek stelt haar in staat tot zowel indrukwekkend virtuoos spel als intiem, ingetogen spel, maar staat altijd in dienst van de expressie.’

Elise van Agthoven kreeg de prijs zondagmiddag door wethouder Jeroen Rooijakkers uitgereikt tijdens het CityFest. De Cultuurprijs is op initiatief van museum ‘t Oude Slot in 2014 in het leven geroepen. De jury bestaat uit Jack Gooyaers (Art4U), Sjoert Bossers (De Schalm), Hans Sonnemans ('t Oude Slot) en Dorine Prinsen (Bibliotheek Veldhoven).