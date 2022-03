Veldhovense formatiepuzzel zou zomaar eens lastig te leggen kunnen worden

De stemming zat er woensdagavond al vroeg in, bij de leden en aanhangers van Hart voor Veldhoven (HvV) die zich in een hoek van de Lindenzaal in De Schalm hadden verzameld. En daar was ook alle reden toe. Want toen burgemeester Marcel Delhez even na negenen al de uitslag van het eerste stembureau bekendmaakte en HvV al gelijk op grote winst bleek te staan, kon het voor de partij al niet meer stuk.