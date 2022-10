Veldhovense Magic Mike 2e bij NK goochelen

Bisschop De Korte wijdt nieuw altaar Christus Koningkerk

VELDHOVEN - Een altaarwijding is een zeldzaamheid. Voor bisschop Gerard de Korte was het zondag pas de tweede keer dat hij dat deed. Het nieuwe altaar staat in de Christus Koningkerk in Veldhoven en werd tijdens een ruim twee uur durende indrukwekkende pontificale eucharistieviering in gebruik genomen.

2 oktober