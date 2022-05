Veldhovense vrienden schudden elf uur lang handen voor een hulphond: ‘Bij het toilet bleef de ander om het hoekje staan’

Het was zondag géén wereldrecordpoging handen schudden, vertelt de 17-jarige Sarike. En een officiële Nederlandse recordpoging was het ook al niet. ,,Dat kost best veel geld, want dan moet er iemand komen die toezicht houdt enzo. En dat wilden we niet, omdat we al het ingezamelde geld aan ons doel willen besteden: een hulphond voor Tristan.”