Verkiezingsprogramma's Veldhovense partijen: gemene delers, nuanceverschillen en soms een uitgesproken mening

Explosieve groei van verdachte puppyver­koop in Veldhoven: ‘Brabant is walhalla van broodfok­kers’

VELDHOVEN - Sinds januari van dit jaar is er sprake van een ‘explosieve groei’ van meldingen over de verkoop van puppy's vanaf verdachte adressen in Veldhoven. Daarvoor waarschuwt de politie. Bij veel hondjes blijkt na aanschaf iets mis met hun gezondheid en het papierwerk is ook vaak niet in orde. Met torenhoge kosten voor de nieuwe baasjes als gevolg.

4 maart