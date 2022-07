Vijftienjarige Elise uit Veldhoven doet piano-examen in Muziekgebouw

,,Ik wilde net zoals papa leren spelen. Hij is een voorbeeld”, zegt de Veldhovense die op haar zesde met pianoles begon. Tijdens een snuffelstage in het Muziekgebouw viel ze op. ,,Ik speelde tijdens het avondeten en toen kwam er een mevrouw naar me toe die vroeg of ik wilde optreden in het muziekgebouw. Ik dacht: Oh! Natuurlijk!”

Oefening

Ze wilde het eigenlijk gebruiken als oefening, maar kreeg het voorstel het examen in het Muziekgebouw te doen. Tijdens het slot van het examen wordt ze begeleid door een gelegenheidsorkest dat is samengesteld uit leden van het Symfonie Orkest Eindhoven, waaronder moeder Frederique Boerlage, zus Mathilde en musici van Art4U. ,,Ook mijn muziekdocent van school doet mee.” Een van de onderdelen van haar examen is het begeleiden van een solist. In Van Agthovens geval is dat haar oma Lida van Agthoven.

Ter voorbereiding op het examen oefende zo’n twee uur per dag. ,,Gewoon omdat ik het leuk vind. Maar nu ik het goed genoeg ken, zegt mijn docent dat ik niet meer te veel moet oefenen. Dan krijg je juist slordigheidjes en kun je blessures krijgen.”

Meer dan gemiddeld talent

Van Agthoven zat in de talentenklas van Art4U; bedoeld voor leerlingen die blijk geven van een meer dan gemiddeld talent, een meer dan gemiddelde ambitie, een groot doorzettingsvermogen en een grote inzet. De docent schat vooraf in dat zo’n leerling een snelle muzikale ontwikkeling zal doormaken.

Van Agthoven maakte die verwachting waar. Docent Evert Mostert: ,,Elise is er vroeg bij voor een D-examen, meestal doen leerlingen op deze leeftijd C-examen. Maar alles wat goed is komt snel. Pianospelen bestaat uit hoofd, hart en techniek. Elk van deze drie moeten zich gelijkwaardig ontwikkelen. En dat is bij Elise het geval. Ze is een complete musicus, maar voorop staat haar enorme inzet, toewijding en doorzettingsvermogen en passie voor de muziek.”

Of ze het examen moeilijk vindt? ,,In het pianoconcert zit een heel lastig middendeel met snelle nootjes, maar de Arabesque is ook heel moeilijk.” Boerlage: ,,Maar die heb je al heel mooi gespeeld in het Parktheater op de muziekavonden van school.”

Popnummers

Tijdens het examen speelt Elise nummers van onder meer Mozart, Chopin en Debussy. ,,Op school begeleid ik vaak popnummers en ik zit ook in een band, waar we meer rockmuziek spelen. In de band hebben we het heel gezellig met zijn allen, maar ik kan ook heel erg genieten van klassieke muziek. Ik vind eigenlijk alle muziek leuk.”

Een D-examen is de laatste stap om auditie te kunnen doen voor het conservatorium. De 3 gymnasium-leerling weet nog niet of ze dat gaat doen. ,,Ik weet nog niet of ik dat wil omdat ik nog niet zo goed weet wat ik na school wil doen. Ik wil wel kijken of ik ergens een vooropleiding kan doen voor het conservatorium.”

Wie het examen bij wil wonen, kan gratis kaartjes reserveren via algemeen@art4u-kunsteducatie.nl onder vermelding van: ‘D-examen piano, Elise van Agthoven’ plus het aantal personen.