Voorlopig ontwerp Veldhovens bouwplan Djept gereed: 290 woningen in parkachtige omgeving

VELDHOVEN - In nieuwbouwplan Djept in Veldhoven komen maximaal 290 woningen, die verdeeld over meerdere ‘woonvelden’ worden gebouwd in een zogenoemd landschapspark.

Dat blijkt uit het ontwerp-bestemmingsplan, dat binnenkort bij de gemeente ter inzage komt te liggen. In het plangebied komen zowel woningen met tuin als appartementen. Daarbij is zo'n 40 procent sociale woningbouw, circa 30 procent middenhuur en eveneens 30 procent vrije sector.

Hoe de woningen over het gebied verspreid worden, is nog niet definitief bepaald. De Polderstraat, die dwars door het plangebied loopt, wordt zoveel mogelijk autoluw.

Dat laatste is volgens de gemeente mogelijk door de wijze waarop het gebied straks ontsloten wordt. Voor het noordelijk deel wordt een nieuwe aansluiting gemaakt vanaf de kruising Smelen/Traverse, waardoor de weg Djept niet extra wordt belast. In het zuidelijk deel komt een ‘inprikker’, waardoor ‘onnodige verkeersbewegingen in het hart van het gebied’ beperkt worden. Het centrale deel van de Polderstraat kan dan, zo stelt de gemeente, autoluw worden en een knip krijgen.

Andere plekken gebouwd

De nieuwe huizen met tuin komen langs de weg Djept, de appartementengebouwen komen in het landschapspark. De gemeente sluit niet uit dat er in de toekomst nog op andere plekken in Djept gebouwd kan worden, plekken die nu nog niet in het nieuwe bestemmingsplan worden vastgelegd. Voor die gronden zijn nog geen concrete plannen.

Per saldo is er op die andere plekken nog ruimte voor 54 extra woningen. Het merendeel daarvan zou op het perceel ten noordwesten van tuincentrum Groenrijk de Heikant kunnen komen, en in de vorm van woonerven met nieuwe woningen aan de Polderstraat. Daarbij zou het gaan om maximaal 27 woningen, waarvan 7 bestaande/te vervangen woningen.

Dorpse karakter

Om buurtbewoners bij het project te betrekken, hield de gemeente vorig jaar twee zogenoemde buurtsafari’s. Daaruit bleek onder meer dat de huidige bewoners veel waarde hechten aan het dorpse karakter van het gebied. Volgens de gemeente komt dat dorpse karakter ook terug in het plan. Alleen aan de zijde van de Heerbaan mag tot maximaal zes bouwlagen hoog gebouwd worden.

Ook denkt de gemeente tegemoet te zijn gekomen aan zorgen over het parkeren. In het huidige ontwerp is voor de twee zuidelijke woonvelden gekozen voor parkeren op maaiveld-niveau onder een verhoogd dek, met daarnaast een ‘beperkt aantal’ parkeerplaatsen langs de toegangswegen tot deze woonvelden. Voor het noordelijk woonveld worden parkeerplekken ‘ingepast in het landschapspark ten zuidwesten van de nieuwe woongebouwen’.

Op maandag 4 juli is er in de raadzaal van het gemeentehuis een inloopbijeenkomst voor belangstellenden. Die duurt van 19.00 tot 21.00 uur.