Vrouw (39) eist ruim twee miljoen euro van MMC na fout met spiraaltje: ‘Opleiding tot chirurg werd onmogelijk’

MET VIDEO Gekkenhuis bij carnavals­win­kel: ‘Het stond na de opening meteen he-le-maal vol’

VALKENSWAARD - Carnaval is nog geen maand weg. Hoog tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe outfit. Bij Fop & Feestwinkel in Valkenswaard is het al weken gekkenhuis. Klanten komen van heinde en ver en ze hebben dit jaar diepe zakken.

23 januari