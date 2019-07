Vrouw (75) uit Veldhoven misleid door ‘Marco Borsato’: voor 22.000 euro opgelicht

Obesitas­zorg MMC in Veldhoven nu 'topkli­nisch’

18 juli VELDHOVEN - De obesitaszorg van Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is landelijk erkend op topklinisch niveau. Dat betekent dat er sprake is van uitstekende patiëntzorg, voldoende opleidingsmogelijkheden en wetenschappelijk onderzoek. De erkenning is vastgelegd in het Topklinisch Zorgregister.