Vuurwerkschade Veldhoven weer op ‘oude niveau’

Bij de overgang van 2021 naar 2022 zag de gemeente zich geconfronteerd met een fors hogere schadepost van liefst 35.205 euro. Dat hoge bedrag had vooral te maken met de schade die werd aangericht in de fietstunnel bij de Moormanlaan. Daarnaast werden bij de vorige jaarwisseling 31 verkeersborden, 2 straatnaamborden, 51 afvalbakken en 11 hondenpoepbakken en een schuilhut vernield.

,,Daarbij moet wel opgemerkt dat er toen een vuurwerkverbod was, waardoor de tolerantiegrens bij mensen wellicht wat lager lag", aldus Giesbertz. In 2019-2020 bedroeg het schadebedrag in Veldhoven 7.415 euro, in 2018-2019 was dat 7.301 euro.