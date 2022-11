Warm huiswerk maken op Sondervick College in Veldhoven: ‘Zo lang er vraag is, kunnen kinderen terecht’

VELDHOVEN - Docent Antoon van Wolferen hoorde net als ieder ander het nieuws over de energiecrisis en bedacht dat hij zijn leerlingen niet in de kou huiswerk wilde laten maken. Daarom nam hij het initiatief leerlingen van de school de kans te geven huiswerk te maken in een verwarmd lokaal.

,,Ik word vaste prik ‘s morgens wakker met een idee. Nu dacht ik aan ouders met een hoge energierekening waardoor kinderen in de kou zitten. In het nieuws zie je beelden van mensen die de verwarming op 17 zetten en ik dacht: dat is niet te doen. Bovendien stond dit lokaal al een jaar leeg en is het warm.” Van Wolferen stapte naar zijn leidinggevende, die het idee meteen zag zitten en de schoolleiding warm maakte voor het idee.

Quote Er is meer armoede dan waar de leerlingen zelf mee komen. Antoon van Wolferen, Docent maatschappijleer Sondervickcollege

De docent zocht de cijfers erbij. ,,Je ziet dat in Veldhoven het percentage mensen met een laag inkomen lager is dan in Eindhoven, maar je ziet ook een koopkrachtdaling over de hele breedte, armoede onder kinderen loopt op tot bijna 10 procent en 15 procent van de huishoudens komt in de problemen door de energiecrisis.” Des te meer reden voor van Wolferen om zijn collega’s te charteren voor het verwarmde huiswerklokaal.

Stille armoede

Ook voor de huidige energiecrisis viel het de maatschappijleraar al op dat er meer stille armoede is dan je op het eerste gezicht ziet. ,,Ik ben jarenlang mentor geweest. Een meisje vertelde me ooit dat ze bij haar vader ging wonen omdat er bij haar moeder geen water was. Ik vroeg nog: zijn ze aan het graven? Maar ze bleken te zijn afgesloten van gas, water en licht. Het meisje wilde nieuwe schoenen kopen, maar wilde het zakgeld toen aan haar moeder geven om de rekeningen te betalen. Maar er is meer dan waar de kinderen mee komen. Als je oplet vallen je dingen op, zoals kinderen die de hele week in dezelfde kleren lopen of geen of een dunne jas aan hebben als het koud is.”

Oostenwind

Zo’n vijftien docenten bemensen nu om beurten het lokaal. ,,Het is hier ook nog eens lekker rustig, dus prikkelarm”, aldus van Wolferen. Maandag meldde de eerste leerling zich al. Alle leerlingen die thuis in de kou hun huiswerk maken zijn welkom, of dat nu door armoede of energiebesparende maatregelen is.

,,Als het straks echt koud wordt zullen we zien hoeveel er komen. Ze voorspellen binnenkort oostenwind, dus dan wordt het koud. Zo lang er vraag is, kunnen kinderen terecht. We kleden het lokaal nog wat verder aan met wat kerstverlichting. Een collega stelde voor ook een bank neer te zetten, om wat meer een huiskamergevoel te creëren.” Luxaflex zorgen voor wat privacy in het lokaal.

De docent hoopt dat andere scholen zijn voorbeeld volgen. ,,Het zou mooi zijn als het zich als een olievlek verspreidt. Dat zou misschien een leuke TikTok-uitdaging zijn voor scholen.”