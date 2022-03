Wereldwinkel Veldhoven stopt: ‘Onze druppel op de plaat was belangrijk’

,,De laatste twee jaar waren de cijfers gewoon slecht. Het is niet alleen corona, maar dat heeft ons wel de das om gedaan", denkt Verweirde. Ze erkent ook: ,,De trend dat de omzet daalde is tien jaar geleden al ingezet. We krijgen er geen klanten bij en we als we hele dagen open zouden willen zijn, hebben we meer vrijwilligers nodig. Twee jaar geleden zijn we omwille van de vrijwilligers naar halve dagen gegaan. Je komt niet zomaar aan vrijwilligers en niet iedereen is geschikt om hier te werken. Je moet er een beetje hart voor hebben.”

Quote Werken is nu dubbel. Door hier met een lang gezicht te staan maken we het er niet leuker op, dus we maken er maar iets gezelligs van Nettie van Aken, Vrijwilliger Wereldwinkel Veldhoven

De voorzitter denkt dat Wereldwinkels zichzelf deels overbodig gemaakt hebben nu fairtrade voedsel ook in de reguliere winkels te verkrijgen is. Daar is ze blij mee, maar ze had graag nog wat meer tijd gehad om zich ook op non-food vlak overbodig te maken. ,,Mensen trekken vooral naar Wereldwinkels die een goede ligging in steden hebben en een aanbod van food en non-food. Eerst was ons aanbod 60 procent voeding, maar wij kunnen niet meer concurreren met de supermarkten. Daar rouwen we niet om, maar het betekent wel dat we inkomsten missen.”

‘Het doet pijn’

De vrijwilligers schrokken van de mededeling van het bestuur dat de winkel stopt. Al zagen sommigen het wel aankomen, omdat ze de omzet terug zagen lopen. Salome Kelder: ,,Jammer, heel jammer.” Nettie van Aken vult haar aan: ,,Ik vind het verschrikkelijk. Werken is nu dubbel, maar door hier te staan met een lang gezicht maken we het er niet leuker op, dus we maken er maar iets gezelligs van.”

,,Het doet pijn voor mensen die hier jaren en jaren hier hebben gewerkt”, zegt een van de anderen. Mariëtte van Hulten verwoordt dat gevoel. ,,Ik zal het missen om mensen te ontmoeten. We hebben met elkaar een heel goede band, ook dat ga ik missen.”

Mensen drie keer blij

Marianne Buelens vertelt wat er zo leuk is aan de Wereldwinkel. ,,Ik ben hier tien jaar geleden komen werken om iets voor de maatschappij te doen. Je maakt hier drie keer mensen blij. Iemand die een leuk cadeau heeft om te geven, degene die het cadeau krijgt en de mensen die de fairtrade producten maken.” Ze vervolgt:,, Het was hier ook een beetje sociaal werk.” Van Hulten weet daar ook alles van. ,,Ik stond er wel eens van te kijken wat mensen vertelden in tien minuten dat ze binnen waren. Sommige producten boden hen echt troost, zoals onze troostvogeltjes.”

Voorzitter Verweirde: ,,Het is jammer dat kinderen niet meer krijgen aangeleerd om iets te kopen in de Wereldwinkel. Kijk naar de actualiteit. Hoe krijg je vrede in de wereld? Door armoede en ongerechtigheid te bestrijden.” Van Aken: ,,Onze druppel op die plaat was superbelangrijk.”

Cadeaubonnen zijn nog tot en met zaterdag 30 april in te leveren en niet inwisselbaar voor contanten.