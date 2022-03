Woonstichting ‘Thuis bouwt 50 sociale huurwoningen in Zilverackers

De woningen komen ten zuiden van deelplan Huysackers en maken deel uit van bouwplan De Nieuwe Erven. Dat deelplan bestaat uit vier erven, met op ieder erf ruimte voor koopwoningen, vrije-sectorwoningen en sociale huurwoningen, die door ‘Thuis worden gebouwd. Deze ‘Thuis-woningen zijn 105 vierkante meter groot en hebben allemaal twee slaapkamers en een vaste trap naar zolder.

De nieuwe woningen zijn straks ‘nul op de meter', wat betekent dat ze in principe net zoveel energie kunnen ‘gebruiken’ als dat ze zelf middels zonnepanelen opleveren. Voor de huizen geldt straks een kale huurprijs van 675 euro per maand. Aannemer Heijmans Bouw hoopt in juni van dit jaar met de bouw te kunnen starten, zodat de nieuwe woningen in maart 2023 kunnen worden opgeleverd.

Groen licht

Eerder al realiseerde ‘Thuis 22 eengezinswoningen in Zilverackers-deel Huysackers. Deze huizen, die begin 2020 zijn opgeleverd, zijn inmiddels allemaal verhuurd. Burgemeester en wethouders van Veldhoven stemde eerder deze maand in met het aangaan van een overeenkomst voor de bouw van de vijftig nieuwe huurwoningen. Tegelijkertijd gaf de gemeente ook groen licht voor de bouw van nog eens 8 vrije-sectorwoningen in De Nieuwe Erven.

Zilverackers ligt aan de westkant van Veldhoven en bestaat straks uit negen buurten. Naast Huysackers en De Nieuwe Erven zijn dat Bosackergehucht, Het Gehucht, Villapark in het Bos, Het Klooster, Bosgehucht, Wonen in de Natuur en Landschappelijke Erven. Als alles volgens planning verloopt, is de uitbreidingswijk eind 2025 gereed.

Kapelstraat-Zuid

Overigens besloot het college deze maand ook ‘een positieve grondhouding aan te nemen’ ten aanzien van een plan voor de bouw van veertien woningen aan de Kapelstraat-Zuid 27-31 (Coppelmans). Met een ‘ja’ op zo'n zogenoemd principeverzoek kan een ontwikkelaar formeel starten met het in procedure brengen van een bouwplan.