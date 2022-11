Xi waarschuwt Rutte voor breuk tussen Europa en China: dat gaat haast zeker over ASML

Vergunningen

,,We moeten de politisering van economische en handelszaken bestrijden”, zei Xi. De Chinese president wil dat daarmee ‘de stabiliteit van de wereldwijde industriële ketens en leveringsketens’ behouden blijft. De opmerkingen van Xi hebben vermoedelijk grotendeels betrekking op ASML. De chipmachinemaker heeft al geen vergunning om zijn allernieuwste chipmachines aan China te leveren, maar als het aan de VS ligt komt er ook een ban op de verkoop van minder geavanceerde apparaten die nodig zijn om chips te maken.

Rutte op zijn beurt stelde dat in het gesprek met Xi zaken als mensenrechten, klimaat en de oorlog in Oekraïne aan de orde kwamen. Xi zou zich daarbij hebben uitgesproken tegen het dreigen met kernwapens. Volgens Rutte is het ‘in tijden van oplopende geopolitieke spanningen’ van belang in gesprek te blijven. Ook minister van Financiën Sigrid Kaag was aanwezig bij het gesprek met Xi.