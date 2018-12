Yurinde (22) uit Veldhoven overlijdt zonder dat ze weet dat ze 40 weken zwanger is

Ze hebben er lang en goed over nagedacht of ze hun verhaal zouden vertellen, zeggen Rob (50) en Marianne (51) in hun huis in Veldhoven. Hun zoon Job (23), de tweelingbroer van Yurinde, woont er ook. Het is nog zoeken hoe hun levens verder moeten na het wrede lot dat het gezin in het voorjaar trof. Ze willen niet dat hun knappe dochter en zus vergeten wordt. Maar ze willen ook waarschuwen. Rob: ,,Als er maar één iemand was geweest die anders had gereageerd, was dit niet gebeurd.’’