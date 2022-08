Zeelst Kermis: feesten in de zon én onder de sterren

Vrijdagavond trok DJ La Fuente het Nooit Meer naar Huis-plein helemaal vol. Robin Hamelink (20) uit Eindhoven, die overigens ook over de andere dj’s goed te spreken is, was er met vier vriendinnen bij en ging helemaal los. „Ik heb in Veldhoven op school gezeten en ben er nog steeds vaak te vinden. Er hing een sfeertje alsof iedereen elkaar goed kende, er was genoeg bewegingsruimte en de prijzen van de drankjes vielen mee.”