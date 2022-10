Zelf voelen hoe het is om dement te zijn

EERSEL - Op de geheugenmarkt boden zorgorganisaties informatie over wat er zoal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers beschikbaar is. Maar de meeste bezoekers kwamen vandaag toch wel voor de bril.

Met een VR-dementiebril kon, onder deskundige begeleiding, worden ervaren waar mensen met dementie dagelijks tegenaan lopen, en hoe de omgeving hierop reageert. Vijfentwintig geïnteresseerden konden, verdeeld over vijf sessies van twintig minuten, een tijdje in de wereld van iemand met dementie vertoeven.

In die virtuele wereld kom je van een boodschapje thuis met een pak melk en kaas. Op de tafel ligt een takenlijstje: boodschappen doen, boodschappen opruimen, koffie zetten. Je trekt alle deurtjes in de keuken open. Want welk deurtje was ook alweer de koelkast? Als je die gevonden hebt, blijken daar al vier pakken melk en kaas te liggen. Vreemd zegt de stem in je hoofd. Nou ja ik zet het er maar bij.

Realistisch

,,Die beleving was heel echt,” vertelt Patrick Sweelssen (56), zelf ook mantelzorger. ,,Wat ik niet verwachtte, is dat op een gegeven moment je gevoel gaat meespelen. Je begint je als demente bijna schuldig te voelen. Vooral als jouw virtuele dochter ineens voor je staat met een paar goedbedoelde maar belerende opmerkingen. Of als ze tegen anderen aan de telefoon over je begint te praten alsof je er niet bij bent.”

Er was op de markt veel meer te ondekken dan alleen de VR bril.

Ook Harrie Biemans uit Veldhoven was verrast: ,,In het begin moest ik even wennen aan de controllers - dat zijn je handen - en de opdrachten. De techniek was al een leuke ervaring op zich. Je vergeet dat je de bril op hebt. Daarna was het allemaal heel herkenbaar.”

Netwerkborrel

Volgens zorgtrajectbegeleider Margot van de Velden is het doel van de VR-sessies, te ervaren hoe je mensen met dementie kunt helpen, en vooral hoe niet. ,,Soms is de confrontatie voor mantelzorgers groot. Het kan heel emotioneel zijn.”

Op de geheugenmarkt in de Muzenval presenteerden plaatselijke zorgorganisaties zich met praktische tips en hulpmiddelen, zoals een Dagboek van de mantelzorger, BordjeVol speelkaarten of een bril waarmee je zonder hulp je ogen kan druppelen. ,,Het had wat drukker mogen zijn,” aldus Trudy van Hoof van de werkgroep dementievriendelijke gemeente Eersel. ,,We hebben er op alle mogelijke manieren ruchtbaarheid aan gegeven. De bijvangst is dat organisaties nu ook weer even met elkaar gaan praten. Het is een soort netwerkborrel geworden.”