Zes jonge leden in raad Veldhoven hadden dezelfde docent

VELDHOVEN - Als volgende week de nieuwe Veldhovense gemeenteraad wordt geïnstalleerd, zitten daar zes jonge raadsleden in die bij één docent in de klas hebben gezeten. Op het Sondervick College zaten ze allemaal ooit bij economiedocent en VVD-raadslid Peter Saris in de klas. Toeval?

Thomas van Broekhoven (28, Hart voor Veldhoven), Youri van Oirschot (25, GBV), Jurre van der Velden (29, GBV), Sander Antonis (27, VVD), Susette Roothans (24, VVD) en Jolanda van Grunsven (30, Groenlinks/PvdA) haalden bovendien ook allemaal de drempel voor een voorkeurszetel.

Quote Je moet ervoor waken om te sturen. Leerlingen moeten zelf hun politieke kleur leren ontdekken Peter Saris, docent economie Sondervick College

Peter Saris: ,,Ik denk niet dat het toeval is. Ik denk dat de debatwedstrijd die we elk jaar op school hebben meespeelt. Ik neem wel deel aan die debatten, maar in de les heb ik het eigenlijk bewust niet over politiek, tenzij een leerling iets vraagt. Je moet ervoor waken om te sturen. Leerlingen moeten zelf hun politieke kleur leren ontdekken.”

Enthousiast

,,Het moment dat ik les kreeg van Peter, werd hij ook de vriend van mijn zus”, vertelt Roothans. ,,Het was toen verkiezingstijd en dan krijg je er heel veel van mee. Ik was toen 16 en nog niet echt heel politiek begaan, maar dat wekt het wel op. Peter is heel enthousiast over politiek.”

Quote Peter was altijd bezig met maatschap­pe­lij­ke zaken, zoals een beleggings­club. Daar leer je veel van Jurre van der Velden, GBV-raadslid

De anderen raakten pas later besmet met het politieke virus. Vooral omdat ze veel wederzijdse vrienden hadden, zoals Tweede Kamerlid Daan de Kort (VVD). Van Broekhoven: ,,Peter is patient zero denk ik.” Van der Velden: ,,Bij mij heeft het niet zo heel veel met Saris te maken. Ik was op dat moment niet politiek actief. Hij was wel altijd bezig met maatschappelijke zaken, zoals een beleggingsclub. Daar leer je veel van. Hij promootte ook de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad.”

Debatten

Roothans woonde wel eens een leerlingendebat met raadsleden bij. Anderen herinneren zich nog de schooldebatten. Antonis: ,,Bij een schooldebat zaten wij ‘in een luchtballon’ en moesten beargumenteren waarom we in die ballon mochten blijven en de ander niet. Zelf werd ik politiek aangestoken in café de Locht, waar de VVD altijd na zat te praten. Ik bemoeide me er wel eens mee en er werd ook wel eens gevraagd wat ik ervan vond. Vier jaar geleden mocht ik er op plek 16 bij en kwam ik out of the blue ineens in de raad.”

Meekleuren

Niet alle oud-leerlingen zitten bij dezelfde partij. Van Broekhoven: ,,Het voordeel van een lokale partij is dat je redelijk kan meekleuren. Dat betekent dat je soms raakvlakken hebt, met bijvoorbeeld VVD en op andere vlakken weer meer naar het midden of naar links kruipt omdat je vindt dat dat voor Veldhoven op dat moment beter is.”

,,Het liberale zit er denk ik bij veel jongeren wel in, maar er is ook een tegengeluid”, vindt Van Broekhoven. ,,Het zou fijn zijn als nog meer jonge mensen zich geroepen voelen om de politiek in te gaan. Het is wennen, maar ook uitdagend. Je leert heel veel vanuit het politieke oogpunt, wat je ook kunt gebruiken in je werk.

Antonis: ,,Het is ook heel gezellig. Het is net een voetbalteam, alleen je training is je oordeelsvormende vergadering en je wedstrijd je besluitvormende vergadering. Je drinkt ook samen achteraf wat.”