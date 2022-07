Zorgen in Veldhovense raad over houdbaarheid financiën

Die vraag speelde deze week tijdens een vergadering van de gemeenteraad waarin over het gemeentelijk huishoudboekje werd gesproken. Veldhoven sloot boekjaar 2021 weliswaar af met een positief resultaat van 194.000 euro, maar volgens een aantal raadsleden is daarmee niet gezegd dat de nabije toekomst er ook rooskleurig uitziet.

Zo vroeg CDA-raadslid Joop Horsten zich hardop af of hoe realistisch het is dat de gemeente de komende tijd uitgaat van vrij lage rente- en indexeringscijfers, bijvoorbeeld voor de lonen van ambtenaren. ,,Die cijfers moeten wel realistisch blijven. Met de percentages die we nu hanteren, komen we straks in de nieuwe begroting niet gedraaid.”