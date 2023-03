Zuidoost-Brabant krijgt er veel woningen bij, maar slokt ASML straks niet weer veel huizen op?

Voortaan begint de Dommel in je eigen tuin, bij je ‘Tuiny Poel’ in Valkens­waard

VALKENSWAARD - In elf voortuinen in de Valkenswaardse wijk ’t Gegraaf worden de komende weken inheemse waterpoelen, ‘Tuiny Poel’ genaamd, aangelegd. De officiële start was afgelopen zaterdag. Het streven is om dit jaar tot 25 Gegraaf-poelen te komen.