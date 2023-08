indebuurt.nl Gemist: alles wat je moet weten over de botenpara­de in Amsterdam, hier scoor je merken voor een prikkie en meer

Nieuwe week, nieuwe kansen. Maar niet voordat je nog even bijgelezen hebt. Alles over de Canal Parade 2023, outlets in Amsterdam en we kijken binnen bij Fusina met uitzicht op de Magere Brug. Lees nog snel even bij.