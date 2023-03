De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart verschillen sterk per gemeente: hoe zit het in Velsen?

Topman noemt schone staalpro­duc­tie Tata ‘moeilijk’ zonder miljard aan subsidie: ‘Heel complexe transitie’

Zonder 1 miljard steun van de Nederlandse overheid wordt de overgang van Tata Steel in IJmuiden naar schone staalproductie moeilijk. Dat zei topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland tijdens een debat in De Balie over de toekomst van het staalbedrijf. Dat debat werd kort onderbroken door klimaatactivisten van Greenpeace die willen dat de ‘ziekmakende delen’ van het voormalige Hoogovens per direct dichtgaan. Na een korte speech gaven ze bloemen aan de aanwezigen. Alleen Van den Berg kreeg een zwarte tulp.